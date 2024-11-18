الكشف عن تفاصيل اجتماع سري بين الشاباك الإسرائيلي والاستخبارات التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن زيارة سرية قام بها رئيس الشاباك الإسرائيلى إلى تركيا، السبت الماضى، بهدف التباحث مع نظيره التركي حول صفقة التبادل المحتملة مع حماس.

زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى تركيا

ووفق موقع "والا" العبري، أن رئيس الشاباك رونين بار، زار تركيا سرا يوم السبت الماضي، والتقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس.

تسريبات عن مغادرة قادة حماس لقطر

زعم مسؤولون إسرائيليون، خلال الأيام الماضية، مغادرة عدد من كبار مسؤولي حماس دولة قطر، بما في ذلك كبير مفاوضي الحركة، خليل الحية، وسافروا إلى تركيا.

وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة جيروزاليم بوست، إن تركيا لا يمكن أن تصبح وسيطا في صفقة تبادل أسرى في غزة، وذلك بعد أن ذكرت قناة "كان" الإخبارية أن العديد من قادة حماس كانوا في تركيا.

بينما أكد أحد المصادر للصحيفة: لا أعلم بأي تدخل تركي، فقطر إلى جانب مصر، الوسيط الرئيسي للتوصل إلى صفقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الـ101 المتبقين، إلى جانب مساعدة أمريكا.

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