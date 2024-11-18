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إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

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إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

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إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى.

إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الصباح.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفقا للإعلام اللبناني، فإن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

وكشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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