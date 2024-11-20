توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم( 8 / 11 )

التاريخ : 20/11/2024 الوقت : 12:00:00

الحالة الجوية : امطار متفرقة

أجواء باردة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

- هطول امطار متفرقة يصحبها الرعد احيانا على محافظة ارخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوب والمناطق الداخلية المحاذية لها.

- أجواء باردة اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى ما بين (04-08 درجة مئوية) وباردة نسبيا على مرتفعات محافظات (إب، لحج وأبين).

* يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول

* كما ينبـــه المركز الإخوة المواطنين في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية وخاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد