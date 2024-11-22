تحدث صحفي سعودي بارز عن دعم دبلوماسي غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي
وقال الصحفي عبدالله ال هتيله:مجلس القيادة الرئاسي #اليمني يمضي في حراك #دبلوماسي غير مسبوق لدعم توجهاته في مختلف المجالات وبما يتناسب مع #متطلبات المرحلة المستقبلية.
ويحظى مجلس القيادة الرئاسي بدعم اقليمي ودولي كبير بقيادة فخامة الرئيس رشاد العليمي لانهاء الانقلاب في اليمن
حديث سعودي عن دعم غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:55 صباحاً - كلمتك/خاص:
تحدث صحفي سعودي بارز عن دعم دبلوماسي غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي
تحدث صحفي سعودي بارز عن دعم دبلوماسي غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي
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