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حديث سعودي عن دعم غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

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حديث سعودي عن دعم غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

حديث سعودي عن دعم غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:55 صباحاً - كلمتك/خاص:

تحدث صحفي سعودي بارز عن دعم دبلوماسي غير مسبوق لمجلس القيادة الرئاسي
وقال الصحفي عبدالله ال هتيله:‏مجلس القيادة الرئاسي ‎#اليمني يمضي في حراك ‎#دبلوماسي غير مسبوق لدعم توجهاته في مختلف المجالات وبما يتناسب مع ‎#متطلبات المرحلة المستقبلية.
ويحظى مجلس القيادة الرئاسي بدعم اقليمي ودولي كبير بقيادة فخامة الرئيس رشاد العليمي لانهاء الانقلاب في اليمن

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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