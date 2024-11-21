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تصريح هام من صنعاء يدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

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تصريح هام من صنعاء يدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

تصريح هام من صنعاء يدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص

دعت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء إلى تعزيز التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين بهدف دعم النشاط التجاري والتسويقي وخلق دورة اقتصادية تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكدت الوزارة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تبنته الحكومة يتضمن حوافز وتسهيلات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين المحليين. وقالت الوزارة إن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، بما في ذلك صناعة المواد البلاستيكية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

 

 

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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