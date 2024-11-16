الرياضة - 07:46 - رئيس «موازنة النواب»: الحديث عن تعويم جديد بنهاية العام «شائعة» هدفها ضرب الاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن عودة شركة النصر للسيارات لاستئناف إنتاجها من جديد، أمر في غاية المهمة وخطوة لتوطين صناعة السيارات.

وأضاف فخري الفقي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة دخلت في شراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تغطية حاجة السوق المحلي والخارجي في الدول الأفريقية.

وتابع: توطين صناعة السيارات وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص يقلل من حجم الاستيراد، كما أنه سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وأشار فخري الفقي، إلى أن الشهور القليلة المقبلة الدولة ستشهد افتتاح مصانع الغزل والنسيج بالمحلة بعد تطويرها، مما سينعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج.

وفي سياق منفصل، نوه فخري الفقي إلى أن البنك المركزي قام بتحرير سعر الصرف بعدما عمل على توفير حصيلة دولارية في الجهاز المصرفي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد ينتهي في عام 2026.

وأكمل أن هناك العديد من الشائعات التي تروج ضد الدولة ومؤسساتها، حيث يردد البعض تعويم جديد لسعر الدولار قبل نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله عار من الصحة، والهدف من هذه الشائعات ضرب الاقتصاد الوطني، وفي حالة وجود تعويم جديد سيكون بصورة رسمية وسيتم الإعلان عنه وليس مجرد اجتهادات من البعض.