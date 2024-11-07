الرياضة - 12:53 - شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين قبل نهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - إضافة المواليد الجدد.. وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروطا لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية لعام 2024، حيث تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة إما من خلال بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين في جميع أنحاء الجمهورية.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- لا تسمح الوزارة بإضافة أكثر من طفلين لبطاقة الزوج والزوجة.

- لا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

- أن ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت معاش التكافل الاجتماعي.

- في حالة أن يكون الوالد شهيدًا على الأم أن تحضر ورقة تثبت ذلك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد، للمواليد.

- صورة من بطاقة «الأب» وبطاقة التموين.

- إقرار بيانات من مكتب التموين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين «منصة مصر الرقمية»

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــــــا.

- كتابة رقم الهاتف.

- إدخال الرقم القومي.

- الحصول على بيانات الرقم السري.

- اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين في التموين.