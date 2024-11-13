اقدم شاب على قتل والدته في بلوك ٢٩ بالمنصورة مساء اليوم.
وقام الشاب عبدالله الرفاعي بطعن والدته عدة طعنات فارقت على اثرها الحياة.
وبحسب مواطنون فان خلافا نشب بين الام وابنها على خلفية مطالبته لها بدفع بعض المال له.واشاروا الى ان الامر تطور لاحقا الى قيام الشاب بطعن امه حيث نقلت لاحقا الى مستشفى الوالي.
واشار مواطنون لكريتر سكاي بان والدة عبدالله عرف عنها التزامها بالذهاب الى المسجد لاداء الصلاة فيه
ولاحقا قامت قوات امنية بالقبض على القاتل
شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - كلمتك/خاص:
اقدم شاب على قتل والدته في بلوك ٢٩ بالمنصورة مساء اليوم.
اقدم شاب على قتل والدته في بلوك ٢٩ بالمنصورة مساء اليوم.
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