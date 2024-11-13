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شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

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شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - كلمتك/خاص:

اقدم شاب على قتل والدته في بلوك ٢٩ بالمنصورة مساء اليوم.
وقام الشاب عبدالله الرفاعي بطعن والدته عدة طعنات فارقت على اثرها الحياة.
وبحسب مواطنون فان خلافا نشب بين الام وابنها على خلفية مطالبته لها بدفع بعض المال له.واشاروا الى ان الامر تطور لاحقا الى قيام الشاب بطعن امه حيث نقلت لاحقا الى مستشفى الوالي.
واشار مواطنون لكريتر سكاي بان والدة عبدالله عرف عنها التزامها بالذهاب الى المسجد لاداء الصلاة فيه 
ولاحقا قامت قوات امنية بالقبض على القاتل

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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