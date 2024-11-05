إسبانيا تنشر 15 ألف شرطي في فالنسيا المتضررة بالسيول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء: إن إسبانيا نشرت 14898 شرطيا في المناطق المتضررة من السيول التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

الفيضانات تضرب فالنسيا

وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، عقدت وزيرة العدل، سالومي براداس، وفريقها، اجتماعًا طارئًا مع وزير الداخلية، فرناندو مارلاسكا، ومجموعة الاستجابة الفورية الداخلية التابعة للولاية العامة، لعرض الاحتياجات العاجلة واللازمة لفالنسيا.

وطلبت "مجموعة الاستجابة" من وزارة الداخلية تزويد المناطق المتضررة من العاصفة بشكل عاجل بعناصر تعزيز من وحدات الشرطة الوطنية والحرس المدني لضمان النظام العام.

كما طالبت بتعزيز الوسائل والآليات للبحث عن الضحايا بتخصيص 500 طائرة من دون طيار، وتوفير مركبات صالحة للتضاريس جميعها حتى يتمكن ضباط الشرطة المحلية من تقديم الخدمة.

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