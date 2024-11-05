الانتخابات الأمريكية، “فوكس نيوز” تتوقع تصويت 150 مليون ناخب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - توقعت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن تشهد الانتخابات الرئاسية، المقامة اليوم، مشاركة ما يصل إلى 150 مليون ناخب أمريكي في التصويت.

ويمتلك نحو 240 مليون أمريكي حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقد وُفّر لهم أكثر من 94 ألف مركز للتصويت عبر الولايات الأمريكية الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

الاقتراع المبكر أو الاقتراع بالبريد

ووفق القانون الأمريكي، يتاح للناخب الأمريكي إيداعَ صوته عبر أنماط انتخابية عدة: سواء عبر الاقتراع المبكر أو الاقتراع بالبريد أو التصويت الغيابي عن بعد والتصويت الشخصي في مركز الاقتراع.

في العام 2020 سَجلت انتخابات الرئاسة مشاركةً تعدّت بقليل عتبةَ 66 في المئة.

وتوزعت المشاركة آنذاك، وفقَ مركز بيو PEW للدراسات في واشنطن، بينَ 46 في المئة عبر التصويت المُبكر، و54 في المئة عبر التصويت الشخصيّ في مكاتب الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية

وكانت تلك الانتخابات محل شكوك لدى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بحدوث تزوير، مما دفعَه هذه المرة للتفكير في نشر 100 ألف محامٍ ومتطوع لمراقبة العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع.

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