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النقل تنشر تقريرا مصورا عن محطة تحيا مصر بميناء دمياط - أخبار كلمتك

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النقل تنشر تقريرا مصورا عن محطة تحيا مصر بميناء دمياط - أخبار كلمتك

النقل تنشر تقريرا مصورا عن محطة تحيا مصر بميناء دمياط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - أعلنت وزارة النقل عن انتهاء أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمحطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط بنسبة 100 %، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا.

وأعلنت وزارة النقل أن مشروع محطة تحيا مصر يأتى لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

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تصل  الطاقة الاستيعابية  للمحطة  إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 2000  متر، تقريبا  وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

المشروع  يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

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و تجدر الإشارة ان التحالف العالمي بقيادة يورو جيت الألمانية والخط الملاحي هاباج لويد قد بدأ في عملية الإنشاءات للبنية الفوقية للمحطة التي ستكون المركز الرئيس لعمليات الخط الملاحي العالمي بالبحر المتوسط والتي يتم تنفيذها باعلي المواصفات العالمية لمحطات الحاويات لتصبح الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط ٦ مليون حاوية مكافئة ما يعزز مكانة الميناء عالميا كميناء محوري لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت.

محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط، كلمتك
محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط، كلمتك

مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

 وزارة النقل أكدت على أن مشروع محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

الممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )

المشروع يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي).

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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