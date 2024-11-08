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استشهاد وإصابة 33 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:06 مساءً - استشهد 3 لبنانيين وأُصيب أكثر من 30 آخرين، مساء الجمعة، إثر غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة صور جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية.

غارات إسرائيلية عنيفة جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الحصيلة غير النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على صور بلغت "3 شهداء وأكثر من 30 جريحا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وأضافت الوكالة أن "الغارات تسببت في دمار كبير بالأماكن المستهدفة".

استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وشهد أمس الخميس، قصفا إسرائيليا متواصلا على بلدات متفرقة من جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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