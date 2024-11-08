أردوغان يدعو ترامب للضغط على إسرائيل لوقف الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:37 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في كلمة له، اليوم الجمعة:" إنه يأمل أن يطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من إسرائيل وقف الحرب، وأشار إلى أن تعليق الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل قد يكون بداية جيدة".

أردوغان يدعو ترامب لوقف الحرب

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:" قطع ترامب وعودًا بإنهاء الصراعات ونريد الوفاء بهذا الوعد وأن يُطلب من إسرائيل التوقف".

وتابع أردوغان: "قد يكون قطع ترامب دعم الأسلحة عن إسرائيل بداية جيدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية".

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