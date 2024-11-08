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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان حارة حريك وبرج البراجنة في بيروت - أخبار كلمتك

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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان حارة حريك وبرج البراجنة في بيروت - أخبار كلمتك

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان حارة حريك وبرج البراجنة في بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:37 مساءً - أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان  حارة حريك وبرج البراجنة في بيروت.

وقبل وقت سابق استشهد 3 لبنانيين وأُصيب أكثر من 30 آخرين، مساء الجمعة، إثر غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة صور جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية.

غارات إسرائيلية عنيفة جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الحصيلة غير النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على صور بلغت "3 شهداء وأكثر من 30 جريحا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وأضافت الوكالة أن "الغارات تسببت في دمار كبير بالأماكن المستهدفة".

استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وشهد أمس الخميس، قصفا إسرائيليا متواصلا على بلدات متفرقة من جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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