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محلل سياسي يكشف موقف ترامب من أزمة سد النهضة الإثيوبي - أخبار كلمتك

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محلل سياسي يكشف موقف ترامب من أزمة سد النهضة الإثيوبي - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف موقف ترامب من أزمة سد النهضة الإثيوبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - سد النهضة، كشف الدكتور حبيب جودة، المحلل السياسي ورئيس الجمعية العربية الأمريكية، موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أزمة سد النهضة.

موقف ترامب من أزمة سد النهضة

وأكد: أن الرئيس دونالد ترامب وعد بالوقوف إلى جانب مصر إذا ما حاولت إثيوبيا منع جزء من حصة مصر من مياه نهر النيل، وقد يتدخل لإنهاء تلك الأزمة.

ولفت إلي أن دونالد ترامب كان واضحا في نهاية ولايته الأولى بانحيازه في أزمة سد النهضة للموقف المصري، وكان داعما في حصول المصريين على حقوقهم المائية من مياه نهر النيل.

 

تحرك السادات ضد إثيوبيا بسبب سدود نهر النيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نقطة ومن أول السطر” تقديم رحاب فارس، أن الرئيس الراحل أنور السادات هاتف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وأخبره بأن إثيوبيا تقوم ببناء سدود على نهر النيل، فأخبره "كارتر" بأن هذه المعلومات غير صحيحة، فطلب "السادات" من نائبه في هذا الوقت حسني مبارك، بضرب جميع السدود المبنية على نهر النيل في إثيوبيا.

وتابع:"أديس أبابا أقامت الدنيا ولم تقعدها على الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، فتواصل الرئيس الأمريكي مع "السادات" منتقدًا ضرب مصر للسدود في إثيوبيا، فرد عليه قائلًا: "إزاي هضرب سدود مش موجودة، أنا لسه مكلمك وأخبرتني بعدم وجود سدود على نهر النيل في إثيوبيا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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