بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

روسيا: أمريكا تجمع الأموال لمواصلة حرب أوكرانيا خلال 2025 قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
روسيا: أمريكا تجمع الأموال لمواصلة حرب أوكرانيا خلال 2025 قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

روسيا: أمريكا تجمع الأموال لمواصلة حرب أوكرانيا خلال 2025 قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:28 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تجمع الأموال لمواصلة حرب أوكرانيا خلال 2025 قبل تنصيب ترامب.

القوات الإستراتيجية للردع النووي في أمريكا

في سياق متصل، صرّح الأدميرال توماس بيوكانن، ممثل القيادة الإستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن القوات الإستراتيجية للردع النووي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى.

وقال بيوكانن خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن: «القوات في حالة استعداد لتنفيذ أوامر القادة.. الغواصات تواصل عملياتها في البحر، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات تبقى في حالة جاهزية، والطائرات القاذفة تواصل أعمال الصيانة التقنية. لذلك، فإن القوات النووية جاهزة».

وأضاف أن القوات النووية مستعدة أيضًا للتعامل مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيوكانن قائلًا: «من هذا المنظور، تظل القيادة الإستراتيجية مستعدة للعمل مع القادة الجدد ومن سيتم تعيينهم في وزارة الدفاع لضمان وجود رقابة مدنية على الجيش».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق