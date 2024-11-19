هل تشهد مخرجات“العشرين” موقفا حاسما ضد تصعيد إسرائيل؟ خبير سابق بالناتو يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:00 صباحاً - قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في الناتو، إن قمة العشرين قد تسهم في تحسين المناقشات الثنائية بين القادة، مستطردًا: "لكني لا أظن أنَّ هذه القمة يمكنها أن تفعل أي شيء حيال معالجة الأوضاع بالشرق الأوسط فيما يخص فلسطين".

قمة مؤثرة بشأن قطاع غزة

وأضاف "ويليامز"، خلال مداخلة هاتفية المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القمة قد تكون مؤثرة قليلًا فيما يتعلق بالمناقشات الثنائية، إذ يتحدث القادة مع بعضهم، فقد تم التحدث مع الجانب الأمريكي حول جديته بشأن إنهاء ما يحدث في قطاع غزة.



قرارات الولايات المتحدة الحاسمة

وتابع أن مشكلة غزة معقدة نوعًا ما، لأن بايدن لم يعد لديه سلطة كاملة وليس له تأثير حقيقي على الشرق الأوسط، لافتًا، إلى أنَّ الفلسطينيين كانوا ضحية منع الحرب المباشرة بين أمريكا وإيران.

وأوضح أن القرارات الحاسمة تأتي من الولايات المتحدة، مثل سماح إدارة بايدن مؤخرًا باستخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، لافتًا، إلى أن هذا التطور يمثل تحولًا في الموقف الأمريكي، الذي كان متحفظًا تجاه هذا الأمر طوال السنوات الثلاث الماضية.

لقاءات مكثفة للرئيس في قمة العشرين.. السيسي يبحث مع قادة العالم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. ويؤكد لرئيسة تنزانيا تقديم الدعم الكامل للجهود التنموية لدول حوض النيل بالتزامن مع انطلاق قمة العشرين.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والمجموعة إلى 61 مليار دولار خلال 9 أشهر.. والصادرات تحقق 14.4 مليارًا

وأكد أن ليس من المتوقع خروج موقف حاسمًا ضد إسرائيل في قمة العشرين بسبب انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل.

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