صحيفة عبرية تكشف عن سيناريو يخالف التوقعات: ترامب سيطيح بنتنياهو لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:28 مساءً - رأي باحث إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، سيعمل على الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبه عاجلا أم آجلا.

ترامب يعمل على الإطاحة بـ نتنياهو من منصبه

ويري الباحث الإسرائيلي، عيران ياشيف، أن ترامب سوف يعمل على الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول فرصة، رغم الصداقة التي تجمع بينهما.

وقال الباحث الإسرائيلي، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، إن نتنياهو، في وجهة نظر الأمريكيين، شخص يتطلب “صيانة عالية”، ولهذا السبب سيعمل ترامب على إزاحة نتنياهو من سدة الحكم عاجلًا أم آجلًا.

ورأي، أن ترامب سيتصرف بهذه الطريقة -الإطاحة بنتنياهو- لاعتبارين اقتصاديين: الأول، هو أن ترامب يرى في نتنياهو شخصًا يتطلب “صيانة عالية”، فحتى الآن حصلت إسرائيل من واشنطن على نحو 18 مليار دولار كمساعدة عسكرية في السنة الماضية.

ونوه بأن ترامب يفكر ويقول إنه لا يريد توظيف أموال أمريكية، لا في أوكرانيا، ولا في إسرائيل، كما يقول إن الاستمرار في دفع الأموال في الشرق الأوسط ليس مطروحًا على جدول أعماله.

نتنياهو يعرقل شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

أما السبب الثاني من وجهة نظره، فهو أن ترامب يرغب، في التوصّل إلى اتفاق مع السعودية، مثلما حدث في اتفاقات أبراهام، فيما الشرط السعودي لمثل هذا الاتفاق هو إقامة دولة فلسطينية، لكن نتنياهو وشركاءه من اليمين أقسموا على معارضة فكرة دولة فلسطينية، والسعوديون سيطالبون برأس نتنياهو لفتح الطريق لهذه الاتفاقية.

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