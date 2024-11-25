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اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات - أخبار كلمتك

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اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات - أخبار كلمتك

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:45 مساءً - أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة  حكمها بمعاقبة المطرب الشعبي، سعد الصغير، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي المخدرات.

 

في هذا السياق، كشفت مصدر مقرب من أسرة المطرب سعد الصغير، الرسائل التي أرسلها لأبنائه، عقب خروجه من قفص الاتهام، وترحيله للسجن لقضاء فترة العقوبة.

 

حيث قال “سعد”،  لـ نجله الأكبر محمود سعد الصغير:"أنت راجل وقدها، خليك جنب أخواتك وحافظ عليهم، وإن شاء الله فرج ربنا قريب".

 

وتابع “سعد”:"الناس الغلابة اللى فى رقبتنا لازم تراعيهم مهما حصل، وخلي بالك من الفرقة، واللى محتاج حاجة خليك جنبه وان شاء الله ربنا كبير، وهخرج علي خير قريب".

 

على جانب آخر، كان المطرب سعد الصغير دخل في نوبة من البكاء عقب صدور حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبته بتهمة تعاطي المخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه في حالة انهيار وبكاء شديد.

 

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 

حيث تسلمت محكمة جنايات شمال القاهرة تقرير الطب الشرعي للمطرب الشعبي سعد الصغير.


وجاء في التقرير أن حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي مخدر الترامادول.

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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