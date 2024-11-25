وزير الإنتاج الحربي يشارك بمعرض "الملتقى الصناعي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في افتتاح معرض "الملتقى الصناعي" الثالث الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، والمقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أهمية معرض "الملتقى الصناعي" كمنصة لعرض الابتكارات الصناعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات مواجهاتها لتحقيق مستقبل صناعي أفضل، حيث يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الصناعية المحلية منها والدولية، كما يعمل على تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

شركات الإنتاج الحربي ومنتجاتها

و قد شاركت شركات الإنتاج الحربي بالعديد من المنتجات وهي (مسبوكات مختلفة – عبوات الصفيح المعدنية – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – محركات – كابلات – بويات - الأسبريهات – الرداخات – أقراص الوقود الجافة – أجهزة إطفاء الحريق – جنوط – الباب المعدني المقاوم للحريق – ماكيت المستشفى الميداني – ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي والعبوات الكرتونية- بطاريات سيارات – جهاز توليد المياه من الهواء).

و تدعو " وزارة الإنتاج الحربي" جميع المعنيين للمشاركة والاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من خلال المعرض.

معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات

و من الجدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي ستشارك أيضًا في معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات، والمقرر إقامته خلال الفترة من (28 إلى 30 نوفمبر من الشهر الجاري) بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، من خلال منتجات شركتي " شبرا للصناعات الهندسية وحلوان للآلات والمعدات؛ وتتمثل المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض (محركات – شفاط – رول أب لماكينة فرم ونشارة الخشب – رول أب ماكينات النجارة – بروشورات لمعدات النجارة)، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

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