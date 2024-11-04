الكشف عن صحة الصورة المتداولة للعميد طارق صالح عقب نجاته من حادث مروع - أخبار كلمتك

كشف مصدر محلي حقيقة الصورة المتداولة للعميد طارق صالح عقب تعرضه لحادث مروع .

وقال المصدر بأنه ‏تم التأكد من صحة الصورة المتداولة للعميد، طارق وبعد البحث اتضح بأن الصورة للصحفي مفيد الحالمي، تم التلاعب بالصورة عبر الفوتوشوب ونشروها على انها للعميد طارق في حالة حرجة، ولذلك وجب التوضيح.

وكان العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية، قيادة المقاومة الوطنية والمكتب السياسي وقادة ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية، قد طمان الجميع على صحته جراء تعرضه لحادث اثناء عودته من فعالية محافظة الحديدة.