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الرياضة - 05:42 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:42 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:42 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا بقيمة 15 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد17 نوفمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3560 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4068 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3051 جنيهًا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2373 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 28480 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2563 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3620 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3111 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2433 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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