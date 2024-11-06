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دوري أبطال أوروبا، ريدبول سالزبورج يتقدم بهدف أمام فينورد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، ريدبول سالزبورج يتقدم بهدف أمام فينورد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ريدبول سالزبورج يتقدم بهدف أمام فينورد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - دوري أبطال أوروبا، تقدم ريدبول سالزبورج علي نظيره فينورد، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق ريدبول سالزبورج اللاعب كريم كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع.  

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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