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أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في الأسواق والمحال التجارية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر الدواجن البيضاء بلغت 67 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 78 و83 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو بلغت 100 جنيه في المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر 106 جنيهات للكيلو.

- سعر الدواجن البلدي بلغت 117جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض

أسعار أجزاء الدواجن

- كيلو الوراك سجل 85 جنيها.

- كيلو الكبد صافي سجلت 130 جنيها.

- كيلو الهياكل سجل سعر 55 جنيها.

- كيلو الأجنحة سجل 65 جنيها.

- كيلو الرقبة سجل 20 جنيها.

- كيلو الكبد والقوانص بسعر 120 جنيهات.

- كيلو البانية يتراوح بين 170 جنيها إلى 180 جنيه.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأبيض بلغت 153 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 175 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي بلغت 180 جنيهًا للمستهلك.

- سعر كرتونة البيض الأحمر بلغت 165 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة 175 جنيهًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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