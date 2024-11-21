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حالة الطقس النهاردة.. ودرجات الحرارة اليوم الخميس بالمدن والمحافظات - أخبار كلمتك

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حالة الطقس النهاردة.. ودرجات الحرارة اليوم الخميس بالمدن والمحافظات - أخبار كلمتك

حالة الطقس النهاردة.. ودرجات الحرارة اليوم الخميس بالمدن والمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - الطقس اليوم.. أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيان توضح فيه حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 قي مصر، بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الطقس اليوم يكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الملاحة البحرية اليوم الخميس

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأوضحت الهيئة، أنها تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج فيه ما بين 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، فبينت الهيئة أنها تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج فيه ما بين 1.5 متر و2.25 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس
درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

- درجات الحرارة في القاهرة 26 18

- درجات الحرارة في العاصمة الادارية 26 15

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 25 14

- درجات الحرارة في بنها 25 17

- درجات الحرارة في دمنهور 23 16

- درجات الحرارة في وادى النطرون 27 16

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 25 15

- درجات الحرارة في المنصورة 25 16

- درجات الحرارة في الزقازيق 27 17

- درجات الحرارة في شبين الكوم 26 17

- درجات الحرارة في طنطا 26 16

- درجات الحرارة في دمياط 25 16

- درجات الحرارة في بورسعيد 25 16

- درجات الحرارة في الاسماعيلية 27 15

- درجات الحرارة في السويس 27 15

- درجات الحرارة في العريش 26 14

- درجات الحرارة في رفح 25 13

- درجات الحرارة في رأس سدر 27 14

- درجات الحرارة في نخل 25 08

- درجات الحرارة في سانت كاترين 19 07

- درجات الحرارة في الطور 26 19

- درجات الحرارة في طابا 25 16

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 27 19

- درجات الحرارة في الإسكندرية 27 15

- درجات الحرارة في العلمين 26 14

- درجات الحرارة في مطروح 27 15

- درجات الحرارة في السلوم 26 14

- درجات الحرارة في سيوة 26 13

- درجات الحرارة في رأس غارب 27 17

- درجات الحرارة في الغردقة 28 18

- درجات الحرارة في سفاجا 28 18

- درجات الحرارة في مرسى علم 27 19

- درجات الحرارة في شلاتين 28 19

- درجات الحرارة في حلايب 25 21

- درجات الحرارة في أبو رماد 27 19

- درجات الحرارة في رأس حدربة 25 21

- درجات الحرارة في الفيوم 26 14

- درجات الحرارة في بني سويف 26 13

- درجات الحرارة في المنيا 27 12

- درجات الحرارة في أسيوط 26 12

- درجات الحرارة في سوهاج 27 13

- درجات الحرارة في قنا 28 13

- درجات الحرارة في الأقصر 28 14

- درجات الحرارة في أسوان 27 15

- درجات الحرارة في الوادى الجديد 27 12

- درجات الحرارة في أبوسمبل 28 16

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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