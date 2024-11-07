وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، والسيدة قرينته، اليوم الخميس ٧ نوفمبر 2024، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، وذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بالترحيب بالسادة الملحقين العسكريين وزوجاتهم بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، وثمن التعاون الوثيق والتناغم القائم بين وزارتي الخارجية والدفاع فى خدمة المصالح الوطنية والعمل على رفعة الوطن، مؤكداً على طبيعة العمل التكاملي بين مكاتب التمثيل المختلفة لمصر بالخارج فى خدمة الأولويات المصرية.

واستعرض الوزير عبد العاطى محددات السياسة الخارجية المصرية ازاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات التأثير المباشر على الأمن القومى المصرى، وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزاً الظرف الاستثنائى الذى يمر به الإقليم والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجه مصر نتيجة الاضطرابات الواسعة بالشرق الأوسط والقرن الافريقى.

وأجرى عبد العاطي حواراً تفاعلياً مع السادة الملحقين العسكريين حول التطورات الإقليمية والدولية، معرباً عن تمنياته للسادة الملحقين العسكريين وزوجاتهم التوفيق والسداد فى المهام المنوطة بهم بالخارج، ومواصلة جهدهم الدؤوب فى خدمة المصالح والأولويات المصرية.