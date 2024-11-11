جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض 4 مسيرات أطلقت من الجهة الشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، عن اعتراض 4 طائرات مسيرة أطلقت من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

جيش الاحتلال يتصدى لـ 4 طائرات مسيرة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد في بيان، أنه اعترض مسيرتين في منطقة البحر الميت وصلتا من جهة الشرق ولم تتجاوزا الجانب الإسرائيلي.

حزب الله يهاجم قاعدة إسرائيلية

وفي المقابل، أكد حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولًا من الزوارق الصاروخية والغواصات.

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