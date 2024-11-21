تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية لقاء المصري في الدوري، وشدد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.



وشرح جوزيه جوميز البرنامج التدريبي للاعبين في مران اليوم ومنحهم بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريب.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.



ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع زيزو مساء اليوم من أجل حسم مشاركته في لقاء المصري يوم السبت المقبل.

وكان اللاعب يعاني من إصابة ومن المقرر أن يطمئن جوميز من اللاعب على جاهزيته للقاء المصري خلال الجلسة التي ستجمعهما..

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

منع لاعبي الزمالك عن المنتخب

وكان مسئولو نادي الزمالك، تلقوا مقترحًا من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بمنع إرسال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لمعسكر منتخب مصر المقبل.

وتواصلت كلمتك مع خبير اللوائح عامر العمايري، بشأن اللوائح المقرر توقيعها على نادي الزمالك حال تنفيذ قراره بعدم إرسال لاعبيه لمعسكر منتخب مصر القادم.

وقال عامر العمايري: إن الأندية مجبرة وملزمة إرسال لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى في المباريات الودية التي تقام في الأجندة.

وتابع: حال منع الأندية إرسال لاعبيها يتم مخاطبة الاتحاد التابع له النادي، وفي حالة منع اللاعبين رسميًا فقد حدد الاتحاد الدولي عقوبة لمنع إرسال لاعبيها للمنتخبات، حيث سيتم إيقاف اللاعب خلال فترة الأجندة الدولية إضافة الى الايقاف 5 مباريات. وبالتالي حالة إقامة مباراة لهذا النادي خلال 5 أيام عقب انتهاء الأجندة الدولية لن يشارك اللاعبون الذين تم اختيارهم من قبل منتخب مصر وسيحرم النادي منهم سواء بمباراة بالماس أو الدوري أو حتى في إفريقيا.

وأكد أنه في حالة تكرار عدم إرسال النادي لاعبيها للمنتخب سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوقيع غرامة على النادي.

وكشف مصدر بالنادي، أن سليمان تقدم بمذكرة لإدارة النادي بمنع إرسال اللاعبين لمعسكر منتخب مصر المقبل بسبب الطريقة التي يتعامل بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع لاعبي الزمالك وعدم إشراكهم في المباريات وتحديدا بعد جلوس محمد عواد حارس مرمى الفريق احتياطيا في مباراة بوتسوانا أمس.

ومن المقرر أن يدرس مسئولو النادي مقترح سليمان في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

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