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الرياضة - 09:09 - صنع في مصر.. تفاصيل إنتاج أول مصعد كهربائي محلي (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:09 - صنع في مصر.. تفاصيل إنتاج أول مصعد كهربائي محلي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - صنع في مصر.. تفاصيل إنتاج أول مصعد كهربائي محلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - بثّت قناة الحياة، اليوم الخميس، تقريرا بعنوان: «إنتاج أول مصعد كهربائي محليا، بكل فخر.. صُنع في مصر»، والذي يحوي تفاصيل إنتاج أول مصعد كهربائي محلي.

وأوضح التقرير، أن المصاعد الكهربائية المصرية صُنعت بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة سعودية، لافتا إلى أن مساحة مصنع إنتاج المصاعد تبلغ حوالي 60 ألف متر مربع.

وتابع التقرير: «يشتمل المصنع على عدد من خطوط الإنتاج، ويعمل المصنع على إنتاج المصاعد الكهربائية بأحدث التكنولوجيا العالمية».

وأضاف التقرير، أن باكورة إنتاج 4124 مصعدا كهربائيا جرى تركيبها في العاصمة الإدارية الجديدة، وحصل المصنع على شهادات الأيزو في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتوزيع المصاعد الكهربائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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