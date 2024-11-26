حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

في سياق متابعة الواقع المعاش في اليمن، وثق المواطن القاضي عبدالوهاب قطران تجربته المؤثرة مع النساء المتسولات في شوارع صنعاء، والتي دفعته للتعبير عن حزنه وألمه إزاء هذه الظاهرة المؤلمة.

وفي تفاصيل الواقعة، روى القاضي قطران أنه خرج مع صديقه في جولة بسيارته، وشاهد بعينيه معاناة النساء اللاتي يبيعن مختلف السلع في الشوارع، وكيف يلجأن للتسول في بعض الأحيان.

وأشار إلى أنه شعر بالأسى والحزن الشديدين لرؤية هذه النساء اللواتي يضطررن للتخلي عن كرامتهن بحثاً عن لقمة العيش.

ودعا القاضي قطران في نهاية تقريره إلى ضرورة التكاتف لمساعدة هذه الفئة من المجتمع، مشيراً إلى أن شراء السلع منهن، حتى لو لم تكن هناك حاجة ماسة إليها، هو عمل إنساني نبيل يساهم في تخفيف معاناتهن.