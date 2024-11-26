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حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

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حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

حديث محزن عن النساء في شوارع صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - كلمتك/خاص:

في سياق متابعة الواقع المعاش في اليمن، وثق المواطن القاضي عبدالوهاب قطران تجربته المؤثرة مع النساء المتسولات في شوارع صنعاء، والتي دفعته للتعبير عن حزنه وألمه إزاء هذه الظاهرة المؤلمة.

وفي تفاصيل الواقعة، روى القاضي قطران أنه خرج مع صديقه في جولة بسيارته، وشاهد بعينيه معاناة النساء اللاتي يبيعن مختلف السلع في الشوارع، وكيف يلجأن للتسول في بعض الأحيان.

وأشار إلى أنه شعر بالأسى والحزن الشديدين لرؤية هذه النساء اللواتي يضطررن للتخلي عن كرامتهن بحثاً عن لقمة العيش.

ودعا القاضي قطران في نهاية تقريره إلى ضرورة التكاتف لمساعدة هذه الفئة من المجتمع، مشيراً إلى أن شراء السلع منهن، حتى لو لم تكن هناك حاجة ماسة إليها، هو عمل إنساني نبيل يساهم في تخفيف معاناتهن.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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