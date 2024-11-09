أوكسير يفوز على أوليمبيك مارسيليا بثلاثية في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - فاز فريق أوكسير بثلاثية مقابل هدف على أولمبيك مارسيليا في اللقاء الذي أقيم بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وأحرز هدف أوكسير الأول لاسين سيناكو في الدقيقة 10 وأضاف الهدف الثاني جايتان برين في الدقيقة 43 وعزز الهدف الثالث حامد جونيور في الدقيقة 45.

بينما أحرز ماسون هدف أوليمبيك مارسيليا في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

ويحتل أولمبيك مارسيليا وصافة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي أوكسير في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

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