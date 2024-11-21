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رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة لمحمد أحمد اليماحي على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مُشيداً بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية والعمل البرلماني العربي المُشترك، ومؤكداً حرص مجلس النواب المصري على دعم البرلمان العربي في أدائه لدوره في ذلك التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.

من جانبه، ثمن محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الدور الرائد للدولة المصرية ومجلس النواب المصري في دعم العمل العربي المُشترك ودعم أعمال البرلمان العربي، مؤكداً على الدور المصري الريادي والتاريخي تجاه قضايا المنطقة العربية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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