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موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته القادمة في الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة 

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا علي  نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة  . 

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك. 

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وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – محمد شحاته – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكابالا – مصطفى شلبي – ناصر منسي

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وجاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالي:  

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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