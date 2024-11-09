الرياضة - 10:24 - عروض الجمعة البيضاء 2024.. خريطة تخفيضات بلاك فرايدي Black Friday في مصر «من هـنـا الدار أمان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - عروض الجمعة البيضاء أو «بلاك فرايدي Black Friday»، تعد من الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث المختلفة، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام، وتيك توك»، بالتزامن مع اقتراب عروض الجمعة البيضاء 2024 في مصر، خاصة أن عدد كبير من المحال التجارية انطلقت منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، في بدء عروضها لـBlack Friday، وذلك لجذب العديد من المواطنين للشراء.

موعد الجمعة البيضاء 2024 في مصر

ورغم انطلاق العديد من المحال في عروض «بلاك فرايدي Black Friday»، وبدء التخفيضات على المنتجات، إلا أنها حتى الآن «محلك سر»، آملين أن يكون نصيب الأسد في الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام، وتتوافق هذا العام يوم 29 نوفمبر 2024، ويشهد هذا اليوم تخفيضات كبيرة تصل لـ70% على بعض المنتجات، والتي تختلف من محال تجارية إلى أخرى.

تخفيضات بلاك فرايدي خلال شهر نوفمبر 2024

وتقدم كلمتك أبرز التفاصيل حول عروض الجمعة البيضاء 2024 التي تقدمها المحال وتختلف من سلسلة تجارية لأخرى ولصق بنرات تخفيضات Black Friday» أو خصومات بلاك فرايدي، وسط تساؤلات عديدة كم ستصل نسبة التخفيضات خلال هذا العام؟، لنوضح في هذا التقرير أبرز المعلومات عن تخفيضات الجمعة البيضاء الموجودة حتى الآن في العديد من المحال التجارية بمدن ومحافظات مصر.

كواليس عروض الجمعة البيضاء قبل انطلاق الماراثون

وتختلف عروض بلاك فرايدي 2024 من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى، وأيضًا من محافظة لأخرى، فيوجد العديد من المحال التي تقدم الملابس الشتوية خاصة الجواكيت والملابس الصوفية الثقيلة، بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء نهاية شهر ديسمبر المقبل، بتخفيضات كبيرة تصل لـ60%، ولكن لم تشهد إقبالًا كبيرًا حتى الآن، لعل المواطنين ينتظرون موعد الجمعة البيضاء للحصول على تخفيضات أكبر من المحال نتيجة لحركة الركود في الشراء خلال هذه الفترة، ومن الممكن أن تصل لـ80% العروض بالتزامن مع الـBlack Friday.

خصومات هائلة تحطم الأسواق بمناسبة الجمعة البيضاء أو بلاك فرايدي Black Friday

ولكن يختلف الأمر كثيرًا عند المستلزمات الخاصة بالسيدات جميع الأعمار، ونجد خصومات الجمعة البيضاء على المنتجات من ملابس وأحذية وحقائب بجميع أنواعها تصل لـ70%، خلال هذه الفترة قبل بدء الماراثون في 29 نوفمبر الجاري، ولكن على الرغم من التخفيضات الهائلة في المنتجات إلا أن حركة الشراء تكاد معدومة، ما أدى عدد كبير من أصحاب المحال التجارية في إعادة النظر في الأسعار، وتقديم عروض أكثر إغراءً للمواطنين، فمنهم من قدم أنظمة تقسيط كبيرة بدون فوائد والحصول على قطع مجانية حال شراء أكثر من قطعة.

ولم تقف عروض بلاك فرايدي Black Friday، على الملابس والأحذية والحقائب فقط، بل شملت الأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة، وجميع الإلكترونيات، فضلًا عن التخفيضات على أسعار العديد من السلع التموينية، والمنتجات المنزلية المهمة، وتبدأ التخفيضات من 25% وتصل لـ80% على بعض المنتجات، وتختلف أيضًا من سلسلة تجارية لأخرى.

نصائح مهمة قبل الشراء في الجمعة البيضاء أو بلاك فرايدي Black Friday 2024

وبالتزامن مع بداية شهر نوفمبر، واقتراب الجمعة البيضاء التي تفصلنا عنها أيام قليلة، وبدء العد التنازلي لليوم المنتظر، تقدم كلمتك عددًا من النصائح المهمة للمواطنين قبل الشراء في الجمعة البيضاء 2024 أو بلاك فرايدي Black Friday، وذلك في إطار الخدمات التي نستعرضها لقرائنا ومتابعينا، وجاءت كما يلي:

- ضرورة وضع خطة للتسوق بشكل مميز ولضمان الحصول على أفضل العروض والتخفيضات.

- تجنب الشراء العشوائي دون التفكير الجيد والانجذاب نحو التخفيضات الهائلة قبل الاطلاع الجيد على المنتج.

- قبل الشراء حدد المنتجات التي تحتاجها ومدى أهميتها بالنسبة لك.

- ضرورة مقارنة أسعار العديد من السلاسل التجارية سواء كان الشراء من المتاجر «أونلاين» أو من المحال.

- ضرورة الحذر وعدم التسرع في الشراء يوم التسوق.

- ضرورة مرافقة السياسات الخاصة بالمتاجر خاصة التي تتعلق بالاستبدال والاسترجاع.