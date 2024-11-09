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الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - تعادل فريق برينتفورد مع نظيره بورنموث 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين جريفين بارك في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

افتتح إيفانيلسون التسجيل لـ بورنموث في الدقيقة 16، فيما تعادل لـ برينتفورد اللاعب يوان ويسا في الدقيقة 26.

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تشكيل برينتفورد أمام بورنموث 

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تشكيل بورنموث أمام برينتفورد 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎13 ARRIZABALAGA 3 KERKEZ 4 COOK 5 SENESI 9 EVANILSON 10 CHRISTIE 12 ADAMS 15 SMITH C 19 KLUIVERT 24 SEMENYO 27 ZABARNYI umabro hi88 TRAVERS, HUIJSEN, BROOKS, TAVERNIER ARAUJO, HILL. ENES UNAL PHILIP, PHILIP.AARONS AARONS Premier League‎‏'‏‏

وفي نفس الجولة يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره أستون فيلا، في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر.

 

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 


تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا 


تذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.


مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد إيفرتون  - السبت 9 نوفمبر - 5 مساء 
 برينتفورد ضد بورنموث -  السبت 9 نوفمبر -5 مساء

كريستال بالاس ضد فولهام  -  السبت 9 نوفمبر-5 مساء

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون   -  السبت 9 نوفمبر- 5 مساء

برايتون  ضد  مانشستر سيتي  -  السبت 9 نوفمبر- 7:30 مساء  
ليفربول ضد أستون فيلا - السبت 9 نوفمبر- 10 مساء
مان يونايتد ضد ليستر سيتي - الأحد 10 نوفمبر - 4 مساء  
نوتنجهام فورست  ضد  نيوكاسل يونايتد  - الأحد 10 نوفمبر -4 مساء

توتنهام  ضد  إبسويتش تاون - الأحد 10 نوفمبر- 4 مساء

تشيلسي   ضد  آرسنال - الأحد 10 نوفمبر -6:30 مساء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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