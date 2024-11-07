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الرياضة - 12:53 - خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:53 - خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أوضحت وزارة الإسكان، طرق التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل بالطرح الجديد في المدن الجديدة والمحافظات.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق الإسكان 2024

كيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يتمكن المواطنون من التقديم على شقق الإسكان الجديدة عن طريق الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

- إدخال البيانات الشخصية ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- اضغط على أيقونة أرغب التقديم.

- ملء كافة البيانات المطلوبة.

شقق

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا.

- يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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