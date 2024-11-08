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بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش - أخبار كلمتك

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بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش - أخبار كلمتك

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نقل مباراة مكابي تل أبيب القادمة ضد بيشكتاش التركي في الدوري الاوروبي إلى ملعب محايد. 

جاء ذلك بعد أن تقدمت الحكومة التركية بعد احداث أمستردام بطلب نقل مباراة بيشكتاش وفريق دولة الاحتلال لدولة محايدة؛ لأنها لا تعرف المصير الذي سيحدث للفريق وجماهيره حال قدومهم لتركيا.

وأعلنت شرطة أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى بعد اندلاع أعمال شغب عنيفة أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب.

وأفادت الشرطة في بيان لها أنه تم اعتقال 62 شخصًا على خلفية هذه الأحداث، وأكدت أن التحقيقات جارية حول تقارير تفيد بوقوع احتجاز رهائن محتمل خلال أعمال الشغب.

 كما أشارت الشرطة إلى أنها عثرت على عدد من الأشخاص الذين سبق الإبلاغ عن فقدانهم خلال الفوضى.

وتواصل السلطات الأمنية في هولندا تكثيف جهودها لمعرفة تفاصيل الحادث والتوصل إلى أسباب اندلاع الشغب الذي أثار مخاوف واسعة بين سكان المنطقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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