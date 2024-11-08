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حاتم فودة رئيسًا لاتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

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حاتم فودة رئيسًا لاتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

حاتم فودة رئيسًا لاتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:43 مساءً - ألعاب القوى، أسفرت انتخابات ألعاب القوى عن فوز العميد حاتم فودة بمنصب رئيس الاتحاد، بعد منافسة قوية مع كل من، وليد عطا وخالد عبد السلام وماجد السيد.

وحصل حاتم فودة على 55 صوتا مقابل 10 أصوات لوليد عطا، و4 أصوات لخالد عبد السلام لينصب نفسه رئيسا لاتحاد ألعاب القوى خلفا للرئيس السابق سيف شاهين.  

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 69 هيئة من أصل 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت. 

وطبقا للائحة يضم مجلس إدارة ألعاب القوى رئيس و8 أعضاء، يتم انتخابهم بنظام الفردي، وتضم الجمعية العمومية 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

قائمة المرشحين في انتخابات ألعاب القوى 

وضمت قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد ألعاب القوى كلا من:

منصب الرئيس:

حاتم السيد فودة - خالد عبد السلام - ماجد السيد - وليد عطا

منصب العضوية:

أحمد حمزة - مجدي عبد البديع - محمد أبوفندي - أمين شعبان - مجده الخواجة - محمد بدري - فتحي محمد - راشد أحمد - سيد عواد - محمد رشاد - محمود أحمد - طارق إبراهيم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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