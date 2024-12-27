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الرياضة - 12:06 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل والصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

الرياح

كما توقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأمطار

ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 27 ديسمبر إلى الأربعاء 1 يناير 2025

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج (2-2.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج (1.5-2) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
العاصمة الإدارية 18 09
6 أكتوبر 17 08
بنها 17 10
دمنهور 16 09
وادي النطرون 18 08
كفر الشيخ 16 09
المنصورة 17 10
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 16 10
طنطا 16 09
دمياط 18 10
بورسعيد 19 10
الإسماعيلية 20 09
السويس 19 09
العريش 18 07
رفح 17 06
رأس سدر 18 10
نخل 15 01
كاترين 12 00
الطور 20 10
طابا 20 06
شرم الشيخ 21 12
الإسكندرية 18 10
العلمين 17 09
مطروح 17 08
السلوم 16 08
سيوة 15 06
رأس غارب 23 11
الغردقة 24 12
سفاجا 24 11
مرسى علم 24 12
شلاتين 27 16
حلايب 25 17
أبو رماد 24 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 17 05
بني سويف 17 05
المنيا 18 04
أسيوط 17 03
سوهاج 19 05
قنا 20 07
الأقصر 20 06
أسوان 21 08
الوادي الجديد 20 04
أبو سمبل 21 07
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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