تربص وتعمد ومش هنسكت، بيان عاجل من المصري ضد حكام مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:45 صباحاً - أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية لطاقم تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي والتي جمعته بالنادي الأهلي.

المصري يحتج على التحكيم ببيان رسمي

وأكد مجلس إدارة النادي المصري أن أخطاء طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة محمود البنا ومعه حكم تقنية الفار عبد العزيز السيد أسهمت بما لا يدع مجالًا للشك في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري خلال الشوط الأول وسط تغافل متعمد ومقيت من حكم الساحة وحكم تقنية الفار الذي واصل هوايته في ظلم النادي المصري الذي أبدى اعتراضه مرارًا وتكرارُا على هذا الحكم الذي يبدو أنه متربص بشكل أو بأخر بالنادي المصري لسبب لا يعرفه سواه.



وتساءل مجلس إدارة النادي المصري هل إذا كان الخطأ المرتكب من حارس مرمى الأهلي تجاه مهاجم المصري قد وقع من حارس المصري تجاه مهاجم الأهلي هل سيكون هذا القرار هو استمرار اللعب أم سيتدخل وقتها حكم المباراة بصفارته الفورية باحتساب الخطأ ويتدخل حكم الفار بمراجعة اللعبة التي أجمع على صحتها كافة خبراء التحكيم من المنصفين بعيدًا عمن تحركهم أهوائهم وانتمائاتهم ومصالحهم الشخصية البحتة.

مباراة الأهلي والمصري

وأشار مجلس إدارة النادي المصري إلى أن تكرار هذه الأخطاء المتعمدة يقضي تمامًا على أية محاولات تبذلها الأندية للمنافسة على أي من البطولات المحلية التي يبدو أنها ووفقِأ للظاهر للعيان باتت يتحكم فيها أهواء الحكام وانتماءاتهم وحساباتهم الخاصة بعيدا عن مصلحة سائر الأندية.



وأوضح أن مجلس إدارة النادي المصري ومن خلال هذا البيان يدق ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة كرة القدم المصرية، فأي سعي لتطوير الكرة المصرية سيضيع هباء بسبب الأخطاء التحكيمية المتعمدة والتي صارت توجه نتائج المباريات لصالح طرف دون الآخر، الأمر الذي يقضي على أي مبدأ لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التوترات الجماهيرية.



واختتم مجلس إدارة المصري بيانه بأنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة القرارات التي تحفظ حقوقه المادية والمعنوية على كافة المستويات.

مباراة الأهلي ضد المصري

وحقق النادي الأهلي، فوزا مثيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري.

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

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