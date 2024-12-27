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الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 34 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 34 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 34 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 34 مسجدًا اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، في مختلف المحافظات، ١٧ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و ١٧ مسجدًا صيانة وتطوير

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا، من بينها ٣٩٤ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و ١٥٦ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ م بلغ ١٢٦٣١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و ٣١٠ ملايين جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

فى مديرية أوقاف محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج علي، قرية زاوية الناوية - مركز ببا.

فى مديرية أوقاف محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة إسماعيل يونس، قرية الحريدية - مركز المراغة

وصيانة مسجد آل عبد الرحمن، قرية العلاونة برديس - مركز البلينا.

فى مديرية أوقاف محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الوحيد، كفر الحبشي - قرية برقطا - مركز كفر شكر.

فى مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد المرحوم هاشم، قرية الحلمية - مركز الحامول

ومسجد عبده، قرية المتيني - صندلا - كفر الشيخ

وصيانة المسجد الغربي، قرية الخادمية - مركز كفر الشيخ شرق

ومسجد جابر البحري الجديد، قرية كوم الدهب - مركز سيدي سالم.

فى مديرية أوقاف محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية السادسة جناكليس - مركز أبو المطامير

ومسجد أبو الخذر البحري، قرية أبو الخذر - مركز أبو حمص

ومسجد علي بن أبي طالب، كوبري العتر - قرية النمرية - مركز أبو المطامير

ومسجد شرف الدين، قرية شرنوب - مركز دمنهور

وصيانة مسجد الرضوان، عزبة حلمي - قرية منية عطية - مركز دمنهور

ومسجد منشية التقوى، قرية برج رشيد - مركز رشيد.

فى مديرية أوقاف محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد إبراهيم العضايمة، النمسا

وتم إنشاء مسجد آل البيت، المذناب، الحليلة - مركز إسنا

وصيانة مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو جراب - أرمنت

ومسجد الزهراء، البعيرات نجع العزبة.

فى مديرية أوقاف محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد وضحة بنت علي بن جابر الحنزاب، الغفران سابقًا - علم الروم.

فى مديرية أوقاف محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد مدكور، قرية خارفة - مركز ديروط

وصيانة مسجد جاد الرب، قرية باقور - مركز أبو تيج

ومسجد الإمام علي بن أبي طالب، الحوشة - قرية بني رافع - مركز منفلوط.

فى مديرية أوقاف محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الإدريسي، قرية الواصفية - مركز ومدينة أبو صوير

ومسجد التوبة، عزبة هويشيل - مركز ومدينة أبو صوير.

فى مديرية أوقاف محافظة السويس:

تم إحلال وتجديد مسجد نمرة، الصباح - حي فيصل.

فى مديرية أوقاف محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقي بهجورة - مركز نجع حمادي

وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة أبو عايد - مركز أبو تشت

ومسجد التوبة، البريج - قرية العسيرات - مركز فرشوط

ومسجد الرحمن، نجع العفي - قرية القبيبة - مركز فرشوط

ومسجد علي محمد يس، الدومة - أبو عموري - غرب بهجورة - مركز نجع حمادي

ومسجد التقوى، قرية خزام - مركز قوص.

فى مديرية أوقاف محافظة الإسكندرية:

تم صيانة مسجد أبي بكر الصديق، العصافرة قبلي شارع المعهد الديني - المنتزه.

فى مديرية أوقاف محافظة الشرقية:

تم صيانة المسجد الكبير، قرية أبو ياسين - مركز أبو كبير.

فى مديرية أوقاف محافظة الدقهلية:

تم صيانة مسجد أبو بكر الصديق، قرية الجعافرة - مركز ميت سلسيل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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