الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 34 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 34 مسجدًا اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، في مختلف المحافظات، ١٧ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و ١٧ مسجدًا صيانة وتطوير

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا، من بينها ٣٩٤ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و ١٥٦ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ م بلغ ١٢٦٣١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و ٣١٠ ملايين جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

فى مديرية أوقاف محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج علي، قرية زاوية الناوية - مركز ببا.

فى مديرية أوقاف محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة إسماعيل يونس، قرية الحريدية - مركز المراغة

وصيانة مسجد آل عبد الرحمن، قرية العلاونة برديس - مركز البلينا.

فى مديرية أوقاف محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الوحيد، كفر الحبشي - قرية برقطا - مركز كفر شكر.

فى مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد المرحوم هاشم، قرية الحلمية - مركز الحامول

ومسجد عبده، قرية المتيني - صندلا - كفر الشيخ

وصيانة المسجد الغربي، قرية الخادمية - مركز كفر الشيخ شرق

ومسجد جابر البحري الجديد، قرية كوم الدهب - مركز سيدي سالم.

فى مديرية أوقاف محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية السادسة جناكليس - مركز أبو المطامير

ومسجد أبو الخذر البحري، قرية أبو الخذر - مركز أبو حمص

ومسجد علي بن أبي طالب، كوبري العتر - قرية النمرية - مركز أبو المطامير

ومسجد شرف الدين، قرية شرنوب - مركز دمنهور

وصيانة مسجد الرضوان، عزبة حلمي - قرية منية عطية - مركز دمنهور

ومسجد منشية التقوى، قرية برج رشيد - مركز رشيد.

فى مديرية أوقاف محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد إبراهيم العضايمة، النمسا

وتم إنشاء مسجد آل البيت، المذناب، الحليلة - مركز إسنا

وصيانة مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو جراب - أرمنت

ومسجد الزهراء، البعيرات نجع العزبة.

فى مديرية أوقاف محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد وضحة بنت علي بن جابر الحنزاب، الغفران سابقًا - علم الروم.

فى مديرية أوقاف محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد مدكور، قرية خارفة - مركز ديروط

وصيانة مسجد جاد الرب، قرية باقور - مركز أبو تيج

ومسجد الإمام علي بن أبي طالب، الحوشة - قرية بني رافع - مركز منفلوط.

فى مديرية أوقاف محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الإدريسي، قرية الواصفية - مركز ومدينة أبو صوير

ومسجد التوبة، عزبة هويشيل - مركز ومدينة أبو صوير.

فى مديرية أوقاف محافظة السويس:

تم إحلال وتجديد مسجد نمرة، الصباح - حي فيصل.

فى مديرية أوقاف محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقي بهجورة - مركز نجع حمادي

وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة أبو عايد - مركز أبو تشت

ومسجد التوبة، البريج - قرية العسيرات - مركز فرشوط

ومسجد الرحمن، نجع العفي - قرية القبيبة - مركز فرشوط

ومسجد علي محمد يس، الدومة - أبو عموري - غرب بهجورة - مركز نجع حمادي

ومسجد التقوى، قرية خزام - مركز قوص.

فى مديرية أوقاف محافظة الإسكندرية:

تم صيانة مسجد أبي بكر الصديق، العصافرة قبلي شارع المعهد الديني - المنتزه.

فى مديرية أوقاف محافظة الشرقية:

تم صيانة المسجد الكبير، قرية أبو ياسين - مركز أبو كبير.

فى مديرية أوقاف محافظة الدقهلية:

تم صيانة مسجد أبو بكر الصديق، قرية الجعافرة - مركز ميت سلسيل.