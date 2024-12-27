عاجل: صدور بيان مليونية الحوثي قبل قليل - أخبار كلمتك

دعت جماعة الحوثي أنصارها للخروج في مليونية اليوم الجمعة تحت شعار "ثابتون مع غزة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء"، لتأكيد موقفهم المساند لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وجاء في البيان الصادر عن الجماعة ما يلي:

التأكيد على الموقف الإيماني والمبدئي والإنساني المدافع عن غزة.

الإصرار على استمرار ما أسموه "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" بوتيرة تصاعدية بلا سقوف ولا خطوط حمراء.

اعتبار أن العدوان الصهيوني والأمريكي والبريطاني على اليمن يزيدهم قناعة بصحة موقفهم.

الإشادة بما أسموه "الانتصارات العسكرية الكبيرة"، ومنها إفشال هجوم أمريكي واسع على اليمن خلال الأسبوع الماضي.

توجيه التحية للأجهزة الأمنية على إنجازاتها الأخيرة بفضل "وعي الشعب وتعاونه".

التأكيد على الجاهزية العالية لمواجهة المؤامرات والمخططات من قبل الأعداء.

ودعا البيان أبناء الأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه غزة، مشددين على أن لا حل إلا بالتحرك الجاد والجهاد في سبيل الله لدفع المخاطر.