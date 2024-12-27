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عاجل: صدور بيان مليونية الحوثي قبل قليل - أخبار كلمتك

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عاجل: صدور بيان مليونية الحوثي قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل: صدور بيان مليونية الحوثي قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

دعت جماعة الحوثي أنصارها للخروج في مليونية اليوم الجمعة تحت شعار "ثابتون مع غزة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء"، لتأكيد موقفهم المساند لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وجاء في البيان الصادر عن الجماعة ما يلي:

  • التأكيد على الموقف الإيماني والمبدئي والإنساني المدافع عن غزة.
  • الإصرار على استمرار ما أسموه "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" بوتيرة تصاعدية بلا سقوف ولا خطوط حمراء.
  • اعتبار أن العدوان الصهيوني والأمريكي والبريطاني على اليمن يزيدهم قناعة بصحة موقفهم.
  • الإشادة بما أسموه "الانتصارات العسكرية الكبيرة"، ومنها إفشال هجوم أمريكي واسع على اليمن خلال الأسبوع الماضي.
  • توجيه التحية للأجهزة الأمنية على إنجازاتها الأخيرة بفضل "وعي الشعب وتعاونه".
  • التأكيد على الجاهزية العالية لمواجهة المؤامرات والمخططات من قبل الأعداء.

ودعا البيان أبناء الأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه غزة، مشددين على أن لا حل إلا بالتحرك الجاد والجهاد في سبيل الله لدفع المخاطر.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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