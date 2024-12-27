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مشاهير العرب - «أنا البلد».. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله في هذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أنا البلد».. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله في هذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا البلد».. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله في هذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - مازال الفنان محمد رمضان، يواصل الترويج لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «أنا البلد»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك استعدادا لانطلاقتها اليوم الجمعة عبر حسابه على «يوتيوب».

وفي هذا السياق، شارك محمد رمضان، البوستر التشويقي لأغنية «أنا البلد» عبر حسابه على فيسبوك، معلقًا: «أنا البلد.. أنا البلد، تقدر تسمعها كاملة الساعة 4 واكتب هناك رأيك أولاً، ثم موجهة لمين؟! السحب على أول ألفين كومنت».

محمد رمضان يروج لأغنية أنا البلد

وكان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» أعاد نشر البوستر التشويقي لأغنية «أنا البلد» مطالبا الجمهور بتخمين الفئة الموجهة لها الأغنية، قائلًا: «سؤال الخمسة مليون للأسف محدش جاوب صح ودي فرصة تانية دي مسابقة الأربعة مليون اسمعها وأكتب أغنية (أنا البلد) موجهة لمين؟! نفسي أكسب حد من جمهوري».

مسابقة الفنان محمد رمضان

وأعلن محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن مسابقة لجمهوره يمنح خلالها جائزة قيمتها 5 ملايين جنيه لمن ينجح في معرفة اسم أغنيته الجديدة، وكتب قائلًا: «خمسة ملايين جنيه للي هيكتب إسم أغنيتي الجاية».

آخر أعمال محمد رمضان

وأثار محمد رمضان، حالة من الجدل مؤخرًا، وذلك بعدما شارك في إعلان كوكاكولا، الأمر الذي قوبل بغضب شديد من قبل قطاع كبير من الجمور.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كانت أغنية «كبير بلد»، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية كبير بلد كالآتي:«أسد أسد اخوك آه، يثير جدل يدور شغب، أسد يا زميلي اه، كبير بلد يا خيول سبق، على القمة دايمًا في إيدي سيفي، والخطوة ثابته طموحي أعلى، مهزنيش كلام ولاد أبالسة رزق الهبل على المجانين سعادتك، دماغي سابقة اسمي ماركة، صغيرين ميعملوش عتاولة، عامل كمين بجد مش هزاولك، مش شايفكوا بجد مفيش منافسة».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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