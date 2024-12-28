صحة غزة: الاحتلال اقتاد مدير مستشفى كمال عدوان وآخرين إلى مركز للتحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:04 صباحاً - قالت وزارة الصحة في غزة فجر اليوم السبت إن قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى د حسام ابو صفية إلى مركز للتحقيق.

ولم يضف بيان الوزارة المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق فجر السبت قال أطباء بالمستشفى إن مصير الدكتور حسام أبو صفية غير معلوم

كانت إسرائيل قد شنت عدوانا وحشيا على مستشفى كمال عدوان صباح الجمعة حيث أحرقت عددا من الأقسام ما أدى لاستشهاد عدد من المرضى والموظفين كما قامت بإخلاء المستشفى.

وكشفت شهادات وإفادات عن مزيد من الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال في أثناء اقتحام مستشفى كمال عدوان.

وأجبرت ممرضات من مستشفى كمال عدوان إلى الانتقال لمستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد تعرضن لعنف وإجبار على خلع الحجاب على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، وردت أنباء عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت.

وزعم الاحتلال أن تصعيده ضد المستشفى يأتي في إطار استهداف عناصر من حركة حماس، حيث أفاد الجيش في بيان بأنه بدأ «العمل خلال الساعات الماضية في منطقة المستشفى بعد ورود معلومات استخباراتية مسبقة عن وجود مُخرّبين وبنى تحتية إرهابية وتنفيذ أنشطة إرهابية هناك».

استهداف كوادر طبية

واستشهد عدد من الكوادر الطبية حرقًا في مستشفى كمال عدوان نتيجة امتداد النيران إلى أقسام واسعة فيه جراء العدوان الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين على خلع ملابسهم في البرد الشديد، واقتادهم إلى جهة غير معلومة خارج المستشفى.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد انقطع الاتصال تماما مع المتواجدين داخل المستشفى عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويُقدّر عددهم بنحو 350 مواطنا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.

وحمّلت وزارة الصحة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية».

ونقلت الوزارة عن مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية قوله، إن «جيش الاحتلال أحرق جميع أقسام العمليات في المستشفى»، مضيفًا أن الجيش «أخلى كامل الطاقم الطبي والنازحين واعتقل عددًا من الطاقم الطبي».

وذكر شهود عيان، إخلاء المستشفى، وإجبار مئات الفلسطينيين المقيمين في محيطه على الإخلاء والتوجه إلى مدرسة الفاخورة والمستشفى الإندونيسي شبه المدمر في جباليا شمال القطاع المحاصر.

التطورات الميدانية

وفي أحدث التطورات الميدانية،استشهد 7 فلسطينيين وإصيب آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة صباح اليوم أيضا.

كما شن الاحتلال غارة على بلوك 12 بمخيم البريج وسط القطاع.

كانت وزارة الصحة في غزة قد قالت أمس الجمعة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 45,436 شهيدًا و108,038 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

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