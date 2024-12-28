القائمة تضم 11 لاعبا، لعنة الإصابات تطارد بيراميدز قبل لقاء الجونة بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - يواجه الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أزمة مؤرقة خلال مبارياته القادمة بالدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا تتمثل في كثرة الإصابات التي تطارد الفريق منذ بداية الموسم الحالي وتستمر لقاء تلو الآخر.

ويواجه يورتشيتش أزمة بصفوف الفريق بعدما وصلت قائمة المصابين إلى ١١ لاعبا.

قائمة إصابات بيراميدز

عاني بيراميدز من إصابة ثمانية لاعبين هم؛ رمضان صبحي الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعاني إصابة في الركبة، ومحمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وأيضا عماد ميهوب ومصطفي فتحي، قبل أن ينضم إليهم مروان حمدي وماييلي وكريم حافظ اليوم

مدرب بيراميدز يلغي مران الفريق

وانتابت الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، حالة من الغضب والاستنكار خلال مران الفريق اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر يورتشيتش إلغاء المران اليوم اعتراضا على كثرة عدد الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وفوجئ يورتشيتش بإصابة الثنائي فيستون ماييلي وكريم حافظ خلال المران سبقهم مروان حمدي بعد مباراة فاركو الأخيرة لينضموا إلى قائمة المصابين التي تضم ثمانية لاعبين آخرين وهو ما أثار غضب المدير الفني الذي يعاني من كثرة الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض ماييلي للإصابة في العضلة الخلفية وأصيب كريم حافظ في السمانة.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة أمام الجونة بالغردقة ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا علي الجونة في الخامسة مساء الاثنين القادم بملعب خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك والأهلي الذين يسبقاه بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد من لاعبيه خلال مبارياته القادمة ايضا بعد قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التي أعلنها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وكانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.

وبناء علي تلك القرارات يفتفد فريق بيراميدز جهود ثلاثة لاعبين هم لاعبه مروان حمدي ست مباريات قادمة لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز بداية من مباراة الجونة الإثنين القادم ومحمود عبد العاطى الشهير بـ ( دونجا) يغيب أيضا ثلاث مباريات

كما يفتقد بيراميدز اللاعب كريم حافظ مباراة واحدة وهي الجونة فقط.

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