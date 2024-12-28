إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن و3 ملايين إسرائيلي يهرعون إلى الملاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 04:03 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله أجواء البلاد.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر قبلها إنه فعل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن وأن التفاصيل قيد الفحص.

ودوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها ومنطقة البحر الميت وفي جنوب النقب ومستوطنات الضفة الغربية.

وأفادت فضائية الغد بوقوع عدد من الانفجارات في محيط القدس، وانفجارات في منطقة النقب وهذا ناتج عن الصواريخ الاعتراضية لأن هذه الصواريخ يُطلق منها العشرات إلى حين اعتراض الصاروخ المهاجم، مضيفة أنه تم تفعيل منظومة صواريخ «حيتس» المخصصة للصواريخ طويلة المدى ولاعتراض الصواريخ خارج النطاق الجوي الإسرائيلي، لذلك يطلق منها عشرات الصواريخ وبالتوازي مع إطلاقها يتم تفعيل صافرات الإنذار، حيث يكون هناك خشية من هذه الصواريخ الاعتراضية ذاتها لأنه يمكن أن تسقط منها شظايا.

وأكدت أن قرابة 3 ملايين إسرائيلي قد هرعوا إلى الملاجئ فور سماع صافرات الإنذار.



تصعيد متبادل

وأشارت إلى أنه حتى الآن ليس هناك معلومات وافية عن هذا الصاروخ ولكن يبدو أنه صاروخ باليستي مثل الصاروخ الذي أطلق فجر أمس الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه منذ بداية الشهر تم إطلاق 10 صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل و9 مسيرات.

ولم يصدر الحوثيون بيانا حول العملية، لكن بياناتهم عادة ما تتم في الصباح بعد ساعات من تنفيذ عملياتهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أمس الجمعة أن إسرائيل تتأهب لحملة ضد اليمن، فيما أضافت القناة 12 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن المعركة ضد الحوثيين في اليمن ستستمر لأسابيع.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال فجر الجمعة إنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن قبل دخوله إلى المجال الجوي للبلاد.

ودوت صافرات الإنذار في أكثر من 100 موقع في وسط إسرائيل وخاصة تل أبيب الكبرى، والتي تضم ملايين الإسرائيليين الذين هرعوا إلى الملاجئ كذلك سمع دوي الانفجارات في نواحي القدس جراء تفعيل الدفاعات الجوية لمحاولة التصدي للصاروخ.

وتوقفت الملاحة في مطار بن جريون لفترة من الوقت قبل أن تعاود العمل، كذلك تعطلت بعض الرحلات بالمسافرين الذين هرعوا إلى الملاجئ في المطار، وسادت حالة من الهلع، ووفقا للإسعاف الإسرائيلي أفيد عن إصابة 20 شخصا جراء التدافع إلى الملاجئ.

و كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال، الخميس، على مطار صنعاء ومواقع أخرى في اليمن.

وقالت الصحيفة العبرية، إن 25 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على ميناء الحديدة اليمني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لم يصادق عليه الكابينت، بل وافق عليه فقط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس في مشاورات محدودة.

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