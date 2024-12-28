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الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور) - أخبار كلمتك

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الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور) - أخبار كلمتك

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:50 صباحاً - أحمد الشرع، تداولت صفحات وقنوات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لتقرير للمخابرات السورية تظهر فيه معلومات عن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع وأنه مطلوب لشعبة الأمن السياسي منذ العام 2007.


ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق تقريرًا مطولًا كشف تفاصيل جديدة عن حياة الشرع، وذكر فيه أن مخابرات النظام شجعتِ الشباب السوري على الذهاب للقتال ضد الأمريكيين في العراق ربما بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما التخلص من الإسلاميين في سوريا وإشغال القوات الأمريكية وثنيها عن تغيير نظامه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك القرار أتى بنتائج عكسية، حيث أرسل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" فيما بعد الجولاني في 2011 إلى سوريا لتأسيس "جبهة النصرة" كفصيل جديد مناهض للأسد، لكنهما اختلفا في عدة مسائل من بينها الأساليب المتطرفة التي كان يفضلها البغدادي مثل القتل الجماعي وقطع الرؤوس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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