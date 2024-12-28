قناة عبرية: إسرائيل ترفض طلبا قدمه أردوغان بشأن سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - ذكرت "القناة 12" العبرية، في تقرير لها اليوم السبت، أن إسرائيل لم تستجب لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص إنشاء آلية تنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كجزء من دخول تركيا إلى سوريا.

إسرائيل ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا



وفي السياق ذاته ذكرت القناة العبرية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بإسرائيل عبر قنوات اتصاله وطلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن تنسيق أنشطتهم في سوريا مع تركيا.

وذكرت أن إسرائيل قررت عدم الاستجابة لطلب أردوغان في الوقت الحالي.

وقالت "القناة 12" إن مسؤولين أتراك بعثوا برسائل إلى تل أبيب يطلبون فيها إنشاء آلية تنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على غرار الآلية التي كانت بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

وأضافت أن طلب أنقرة يندرج في إطار دخول تركيا إلى سوريا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سياسة إسرائيل تجاه سوريا عدوانية في محاولة منها لمنع أي تسليح عقب سقوط نظام الأسد.

وبين المصدر أنه وعلى خلفية هذه الأمور بدأ حوار بين الأمريكيين وقائد الإدارة السورية أحمد الشرع، لمعرفة كيف ستتشكل سوريا الجديدة.

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