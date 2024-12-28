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لقاء هام بشأن تطورات الأوضاع بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

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لقاء هام بشأن تطورات الأوضاع بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

لقاء هام بشأن تطورات الأوضاع بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشف الشيخ راجح سعيد باكريت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي  عن عقده لقاء مع قبائل لقموش


وقال باكريت في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏استمعنا إلى أبناء قبيلة لقموش وناقشنا معهم أبرز التحديات التي تواجه مناطقهم، بالإضافة إلى المستجدات والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والجنوب بشكل عام.

وتابع راجح سعيد بالقول:
نُثمن الطرح الصريح والنقاش البناء الذي ساد اللقاء، والذي يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز التعاون المثمر لخدمة الجميع، ونؤكد التزامنا بالسعي الجاد لخدمة المواطنين، ومشاركتهم همومهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة باذن الله.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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