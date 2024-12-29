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الرئيسية اخبار اليمن

مدير الامن يطق النار على شيخ بارز حاول منعه من البسط على ارضية - أخبار كلمتك

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مدير الامن يطق النار على شيخ بارز حاول منعه من البسط على ارضية - أخبار كلمتك

مدير الامن يطق النار على شيخ بارز حاول منعه من البسط على ارضية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:اصابة الشيخ علي السنفاني احد مشايخ منطقة يريم بمحافظة إب على يد المنتحل صفه مدير أمن يريم القيادي الحوثي المدعو ابو حمزه السحاري ..
واضاف:المدعو ابو حمزه بسط علا ارضيه احد التجار من قريه سنفان قريه الشيخ علي فتدخل الشيخ علي السنفاني لحل المشكله. وردع المتهبش المنتحل صفه مدير الامن في منطقة يريم ..
واختتم: ليقوم ابو حمزه بإطلاق النار عليه مباشره وحالته الآن حرجه
تصفيات ممنهجه للمشايخ الاحرار واصحاب المواقف الذي لهم دور فعال لخدمه محافظتهم وابناء بلادهم  من قبل المشرفين الحوثيين شيعه الشوارع..!!

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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