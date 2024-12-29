قال الناشط ابراهيم عسقين:اصابة الشيخ علي السنفاني احد مشايخ منطقة يريم بمحافظة إب على يد المنتحل صفه مدير أمن يريم القيادي الحوثي المدعو ابو حمزه السحاري ..
واضاف:المدعو ابو حمزه بسط علا ارضيه احد التجار من قريه سنفان قريه الشيخ علي فتدخل الشيخ علي السنفاني لحل المشكله. وردع المتهبش المنتحل صفه مدير الامن في منطقة يريم ..
واختتم: ليقوم ابو حمزه بإطلاق النار عليه مباشره وحالته الآن حرجه
تصفيات ممنهجه للمشايخ الاحرار واصحاب المواقف الذي لهم دور فعال لخدمه محافظتهم وابناء بلادهم من قبل المشرفين الحوثيين شيعه الشوارع..!!
مدير الامن يطق النار على شيخ بارز حاول منعه من البسط على ارضية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:57 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين:اصابة الشيخ علي السنفاني احد مشايخ منطقة يريم بمحافظة إب على يد المنتحل صفه مدير أمن يريم القيادي الحوثي المدعو ابو حمزه السحاري ..
قال الناشط ابراهيم عسقين:اصابة الشيخ علي السنفاني احد مشايخ منطقة يريم بمحافظة إب على يد المنتحل صفه مدير أمن يريم القيادي الحوثي المدعو ابو حمزه السحاري ..
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